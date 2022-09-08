Четыре страны официально закрывают въезд для граждан рф: озвучена дата

Стало известно, какие страны закрывают въезд для граждан рф, в том числе с выданными шенгенскими визами в других странах ЕС.

Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд россиянам с 19 сентября.

«В ночь на 19 сентября, с 00:00 19 сентября, начнет действовать для граждан россии* запрет на въезд через внешние границы вне зависимости от того, какое государство выдало шенгенскую визу», — сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Он также сказал, что призыв к гражданам россии таков: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не ждут!»

Рейнсалу добавил, что запрет касается путешествующих с туристическими визами и не касается желающих посетить страну с целью встреч с родственниками и по другим гуманитарным причинам.

Ранее Курсор писал, что эксперты предполагают, что Польша может стать жертвой российского вторжения через несколько лет.

Еще мы сообщали, что оппозиционные политики в Турции говорят , что полномасштабное вторжение рф в Украину наносит ущерб туристической отрасли в стране.

Напомним также, что Польша будет требовать от Германии $1,3 трлн репараций из-за Второй мировой войны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!