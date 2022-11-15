Лавров дал оценку условиям Украины по мирным переговорам

По словам главного российского дипломата, все проблемы в украинской стороне, которая категорически отказывается от переговоров и выдвигает заведомо нереальные условия.

Условия Украины для переговоров с москвой* являются «нереалистичными».

Об этом на полях саммита G20 на Бали (Индонезия) заявил министр иностранных дел россии сергей лавров, сообщает Радио Свобода.

«Все проблемы в украинской стороне, которая категорически отказывается от переговоров и выдвигает заведомо нереальные условия», — сказал лавров.

Он отметил, что соответствующее мнение выразил во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кроме того, позицию россии лавров пояснил в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как сообщал Курсор, по словам президента Украины Владимира Зеленского, «Минска-3» не будет, потому как к россии больше нет доверия и она сразу нарушит все договоренности.

«Украина не даст рф переждать и нарастить силы», — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что украинская формула мира основана на гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также на выведении российских войск с оккупированных территорий.

Ранее Курсор писал, что россия готова принять заявление G20 с осуждением войны в Украине — СМИ. Одобрение кремлем проекта текста рассматривается как возможный признак того, что москва больше не может рассчитывать в группе G20 даже на поддержку Китая.

Также мы сообщали, что главнокомандующий ВСУ заявил: Украина не примет никаких переговоров или компромиссов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!