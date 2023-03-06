Лавров назвал укрепление связей с исламскими странами приоритетом россии

Чиновник говорит, что москва и «друзья из мусульманских государств» хотять создать более справедливое мироустройство.

Министр иностранных дел *россии сергей лавров заявил, что укрепление связей с исламскими странами – приоритет внешней политики рф.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам лаврова, россия «вместе с друзьями из мусульманских государств выступает за формирование более справедливого, демократического, опирающегося на принципы Устава ООН многополярного мироустройства».

Ранее журналисты в рф, что в россии отказались от приобретения в Иране баллистических ракет дальнего радиуса действия из-за опасений, что Украине могут передать американские ракеты ATACMS, которые могут наносить удары на расстояние до 300 км вглубь территории россии.

Руководитель иранского проекта в международном аналитическом центре Crisis Group А Ваеза заявила, что в Тегеране и москве проанализировали возможность обмена современного российского оружия на баллистические ракеты, но проведение переговоров зашло в тупик из-за возможных последствий такого соглашения для обеих сторон.

«Были обсуждения, но пока они этого не сделали. Европейцы сказали им, что последствия будут очень серьезными». США также провели красную линию», — рассказала Ваез.

По информации СМИ, в последнее время США усилили предупреждения Ирану относительно сотрудничества с рф. Посол США в НАТО Джулианна Смит сказала, что западные союзники считают эти отношения «крайне тревожными».

Также «Курсор» сообщал, что кадыров вербует боевиков днр в ряды своей армии, чтобы усилить власть.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!