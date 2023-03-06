В рф передумали покупать иранские ракеты: СМИ назвали причину

Тегеран и москва изучали возможность обмена современного российского оружия на баллистические ракеты, но эти переговоры зашли в тупик.

В кремле* не решаются покупать у Ирана баллистические ракеты дальнего радиуса действия из-за опасений, что Киев может получить американские ракеты ATACMS, способные наносить удары на расстояние до 300 км вглубь территории россии.

Об этом в сообщает британское издание Financial Times.

По словам руководителя иранского проекта в международном аналитическом центре Crisis Group Али Ваеза, Тегеран и москва изучали возможность обмена современного российского оружия на баллистические ракеты, но эти переговоры зашли в тупик, по словам западных чиновников и аналитиков, отчасти из-за потенциальных последствий такой сделки для обеих сторон.

Сообщается, что иранские баллистические ракеты Fateh-313 и Zulfiqar имеют дальность 500 км и 700 км соответственно и добавят массу, если не передовые возможности, к истощенным ракетным запасам россии.

«Были обсуждения, но пока они этого не сделали. Европейцы сказали им, что последствия будут очень серьезными». США также провели красную линию», — рассказала Ваез.

По данным издания, в последнее время Соединенные штаты усилили предупреждения Тегерану по поводу сотрудничества с россией. Посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что западные союзники считают эти отношения «крайне тревожными».

«Это ситуация, которая, очевидно, очень беспокоит всех нас. Это тема для разговора внутри альянса. И мы будем продолжать посылать сигналы Ирану об опасности материальной поддержки россии в ее нападениях и войне в Украине», — отметила Смит.

Как сообщал Курсор, Иран как никогда близок к получению ядерного оружия и почти достиг красной черты. Об этом заявил министр обороны Йоав Галант.

«Поле боя — царство неизвестного». Каждая операция требует мужества, лидерства и решительности. Эти ценности важны и в политическом лидерстве. Израиль имеет дело с Сирией, «Хизбаллой», Ираном и палестинским терроризмом на международной арене», — сказал Галант.

Также мы информировали о том, что в январе Тегеран не исключил возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Отмечается, что Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия в ответ на призыв Европарламента внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

Ранее Курсор писал, что еще одна страна G20 ввела санкции против Ирана и россии*. Ограничения стали следствием нарушений прав человека Тегераном и вторжения рф в Украину.

Наша редакция также сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!