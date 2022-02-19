Лидер так называемой «ДНР» призвал провести полную военную мобилизацию

После попыток дестабилизации ситуации на Донбассе, а также после обращений «лидера ДНР», который заявлял, что Украина планирует вторжение, стало известно, что на территории подписали указ о всеобщей мобилизации.

Об этом сообщает телеграм-канал Украина 24/7.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что спикер Госдумы РФ пригрозил Европе большой войной. Согласно Вячеславу Володину, над Европой нависла угроза «большой войны», и эту угрозу создает, разумеется, не Россия, а президент Украины Владимир Зеленский.

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