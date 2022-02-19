Замминистр иностранных дел Украины призывает к более активному участию Израиля в кризисе с Россией

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова посетовала на «отсутствие политической поддержки» со стороны Израиля во время кризиса с Россией.

Израиль пытался сбалансировать отношения как с Украиной, так и с Россией во время кризиса, не проявляя фаворитизма ни к одной из сторон, но Украина несколько раз добивалась вмешательства Израиля.

Израиль поддерживает дружеские отношения с Украиной и теплые, но деликатные отношения с Россией.

Украина и Россия также имеют значительные еврейские общины, что Израиль принимает во внимание.

Джапарова сказала, что Украина пригласила министра иностранных дел Яира Лапида посетить Киев, «а также премьер-министра Нафтали Беннета».

Она сказала, что ее вдохновляет способность Израиля защищать себя. Она сказала, что друг из Израиля подарил ей ожерелье с подвеской в ​​виде боксерской перчатки, которое было на ней во время интервью.

«Он сказал мне: «Ты боец, ты сражаешься, так что тебе нужно держать это при себе». Так что это то, что я взяла из Израиля в качестве символа», — сказала Джапарова.

Также Джапарова попросила, чтобы Израиль, вместо того чтобы предполагать, что война неизбежна, помог договориться об охлаждении эскалации напряженности между Украиной и Россией.

Она сказала, что призывы из Израиля и других стран эвакуировать граждан создают панику и наносят ущерб украинской экономике, поскольку инвесторы выводят свои деньги из страны. Израиль неоднократно умолял своих граждан покинуть Украину, готовил планы эвакуации на случай начала войны и строил планы по переносу своего посольства из Киева.

Джапарова, находившаяся с визитом в Израиле, в воскресенье встретилась с министром иностранных дел Яиром Лапидом и сказала ему, что Израиль должен проявить «более активное участие» в кризисе.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в США заявляют, что Россия планирует кампанию арестов и убийств в Украине после вторжения.

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