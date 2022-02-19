Спикер Госдумы РФ пригрозил Европе большой войной

Согласно Вячеславу Володину, над Европой нависла угроза «большой войны», и эту угрозу создает, разумеется, не Россия, а президент Украины Владимир Зеленский.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что, если начнется война, то боевые действия будут вестись именно в Европе. Он призвал глав европейских государств подумать, «хотят ли их избиратели войны».

Об этом он сообщил на своем телеграм-канале в ночь на субботу.

По его словам, угрозу войны создает не Россия, а президент Украины Владимир Зеленский. Володин написал, что в Киеве решили атаковать «мирных граждан» так называемых «ЛНР» и «ДНР», вынуждая Россию защитить своих «соотечественников».

Примечательно, что в то же самое время боевики ОРДЛО хвастаются тем, как стреляют по территории, которую контролирует официальная украинская власть. К примеру, так называемый «генпрокурор ЛНР» Сергей Горенко разместил на своем аккаунте в Instagram видео, на котором видно, как он стреляет из гаубицы 122 мм. Этот калибр запрещен Минскими соглашениями. Ролик распространился в украинском сегменте социальных сетей и вызвал резонанс. После этого, его удалили.

Ранее Курсор сообщал, что Байден заявил, что Путин точно решил атаковать Украину.

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Еще напомним, что в Тель-Авиве израильтяне вышли на пикет, чтобы поддержать Украину.

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