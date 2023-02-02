Лидерам ЕС разослали записку, связанную с одеждой и Зеленским ‒ СМИ

Лидерам ЕС разослали записку с просьбой предпочитать деловой костюм и избегать ярких цветов, зеленой расцветки и одежды цвета хаки.

Об этом сообщает Politico.

Перед саммитом Украина-ЕС Евросовет распространил внутренний меморандум по дресс-коду для европейских политиков, посещающих Украину. Это произошло еще до того, как ЕС окончательно определился со своей повесткой дня и списком гостей предстоящего двухдневного саммита в Украине, на котором множество высших лидеров ЕС будет беседовать с украинскими официальными лицами. В материале сказано, что работа политиков часто связана с фотооперациями и символикой не меньше, чем с реальной политикой.

Причиной рассылки записки «стала явная попытка сохранить военный вид для организаторов и президента Украины Владимира Зеленского, который сделал армейскую зеленую футболку своей вездесущей формой военного времени», как пишут журналисты, а попытка поддержать Украину военным стилем одежды «может быть воспринята как сигнал».

«Специалисты ЕС по планированию, вероятно, прекрасно понимают, что такой стиль подходит тем, кто борется с жестоким вторжением *россии, но, возможно, в меньшей степени подходит для комиссара ЕС», ‒ сказано в материале.

Еврокомиссия не прокомментировала Politico это сообщение.

Официальные лица ЕС, конечно же, в прошлом находили способы проявить солидарность с Украиной в одежде. Во время своего ежегодного выступления перед ЕС председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была одета в ярко-желто-синий наряд, символизирующий украинский флаг. Женщины-комиссары ЕС присоединились к дресс-коду из аудитории, сделав единое модное заявление.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!