У Зеленского назвали условие, при котором рф начнет разваливаться

Подоляк отметил, что все единство рф* построено только на одной вещи — силовом подавлении прав человека.

Российская федерация за то, что напала на украинскую территорию и совершила на ней массовые военные преступления рано или поздно заплатит высокую цену. Эту войну она не выиграет, а после проигрыша, страна-агрессора просто развалится и этот процесс неизбежен.

Таким мнением поделился советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, после поражения в рф начнутся трансформации, связанные с частичным восстановлением суверенных прав этнических сообществ. Россия понесет в войне еще несколько тактических поражений и в любом случае будет отброшена за международно признанные границы, и после этого этнические республики начнут предъявлять кремлю ультимативные требования.

Подоляк говорит, что на это все потребуется время, но где-то внутри агрессора это уже начинает вырисовываться. Путин прекрасно понимает, что в его стране очень мало единства, оно построено лишь на одном факторе — силовом подавлении прав человека.

«Курсор» писал ранее, что война, которую российская федерация развязала на территории Украины, длится уже почти год и сроки ее завершения зависят, в частности от поставок вооружения ВСУ.

Еще мы писали, что россия продолжает обстреливать украинские города ракетами и иранскими дронами-камикадзе, терроризируя мирное население. Но у главы кремля владимира путина извращенное понимание реальности, в частности сотрудничества между Украиной и Западом.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что россия вторглась на чужую территорию и начала совершать массовые военные преступления, а это никак нельзя решить мирным путем. Конец войны может быть зафиксирован при выполнении трех элементов.