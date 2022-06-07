Лукашенко может напасть на Украину из-за страха перед путиным — эксперт

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предоставил российским войскам территорию для наступления на Украину, но сам посылать солдат побоялся. Однако он может это сделать, как считает эксперт, из-за страха потерять власть.

Лукашенко боится, что глава рф владимир путин* отстранит его от власти, поэтому может напасть на Украину.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, передает телеграм-канал УНИАН.

«Это почти единственный аргумент, который есть на сегодняшний день у путина, кроме физической ликвидации. Поэтому Лукашенко ищет консенсус с обществом, народным ополчением, мол, «если вы меня защитите, я гарантирую, что мы не вступим в войну с Украиной», — процитировали эксперта администраторы канала.

Ранее Курсор сообщал, что россия заявила, что уничтожила артиллерийское оружие, переданное Западом Украине.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что эксперт назвал главную проблему Украины и Запада, которая мешает Киеву победить рф.

Еще напомним, что эксперт рассказал, что нужно сделать, чтобы путин согласился на конструктивные переговоры с Украиной.