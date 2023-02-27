Лукашенко приказал усилить границы Беларуси: в чем причина

Самопровозглашенный президент убежден, что враги страны могут использовать любую возможность, что «всколыхнуть» ситуацию в Беларуси.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после инцидента на военном аэродроме в поселке Мачулищи провел заседание с силовиками.

Об этом сообщают белорусские СМИ.

«У нас немалая численность людей в погонах. Все вооружены. Это люди, заточенные на защиту своего отечества. Этим нам надо пользоваться. Дисциплина и выполнение своих обязанностей. Особенно на границе», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, милиция, КГБ, военные «должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования».

Белорусский диктатор убежден, что враги страны могут использовать любую возможность, что «всколыхнуть» ситуацию в Беларуси.

«Я прошу вас и требую от вас выполнить эти наставления. Все остальное — за мной», — отметил Лукашенко.

Как сообщал Курсор, в воскресенье, 26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи» был совершен подрыв российского военного самолета ДРЛО А-50, являющегося самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

В результате 2-х взрывов пострадали передняя и центральная части самолёта, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Повреждения серьезные, самолёт точно уже никуда не полетит.

Ранее мы рассказывали, что на годовщину вторжения рф в Украину на одном из домов в Минске подняли флаг Украины на крыше многоэтажного дома.

Также Курсор сообщал, что в Институте изучения войны считают, что путин намерен использовать Беларусь в войне против Украины.