На годовщину вторжения рф в Минске активисты подняли флаг Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за войну против Украины и помогает российскому врагу. Однако не все жители республики поддерживают агрессию. На одном из домов в Минске развивается украинский желто-голубой флаг.

Сегодня, 24 февраля, в социальной сети, в том числе и в Telegram-канале мониторинговой группы «Беларускі Гаюн» была опубликована фотография, сделанная на одной из улиц Минска. На ней запечатлен украинский флаг, установленный на крыше многоэтажного дома.

«Белорусы подняли флаг Украины в знак солидарности с украинским народом в Минске», — говорится в подписи под фотографией.

Отметим, что режим Александра Лукашенко предоставил территорию своей страны для агрессии россии* против Украины. Так, российские войска 24 февраля 2022 наступали на Север Украины именно из Беларуси. К тому же с территории государства оккупанты обстреливают украинские города.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация продолжает свой террор против Украины, но ВСУ на протяжение года отражают атаки противника, сохраняя свою независимость и свободу. Агрессор понимает, что в одиночку не начнет новое масштабное наступление, поэтому может попытаться втянуть в войну против Украины как Беларусь, так и Молдову.

Еще мы писали, что ровно год назад, 24 февраля, российская федерация вторглась на территорию Украины, начав обстреливать военные, инфраструктурные и гражданские объекты. Но ВСУ дали отпор противнику в первые дни войны и продолжают сдерживать его до сих пор. В минобороны страны заявили, что Украина вступает в новый период.