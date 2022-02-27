Лукашенко признал, что с территории Беларуси по Украине запустили ракеты

Лукашенко заявил, что в Украине «нет ни одного белорусского солдата, ни одной боевой машины, ни патрона». Но в то же время он признал, что из Беларуси в Украину были выпущены ракеты.

Лукашенко ответил Зеленскому на обращение к народу Беларуси и признал, что с территории его государства по Украине запустили ракеты.

Он заявил, что это «было 2-3 ракетных удара» как «вынужденная мера», поскольку «Киев развернул ракетные дивизионы у границы».

Также самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что ситуация в Украине — это «не война», а «конфликт». «День-два — будет война. А через три дня — мясорубка», — сказал он.

«Никакой войны с территории Беларуси не идет. Помогаем ли мы россиянам? Конечно, помогаем! Если к нам обращаются с тяжелыми ранениями, мы их лечим. И что в этом плохого?», — съязвил Лукашенко.

Он также заявил, что причиной начала военной операции в Украине стала «атака с ее стороны».

Напомним, что сегодня утром украинские воздушные силы сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву с территории Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге, что Беларусь сейчас находится не на одной стороне с Украиной, а потому никаких переговоров с агрессором на ее территории быть не может.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Украина созывает специальную сессию ООН.

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