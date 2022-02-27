Зеленский заявил, что никаких переговоров с РФ в Минске не будет

Президент Украины отметил, что если бы с Беларуси не было агрессивных действий, то переговоры могли бы состояться в Минске. Но на данный момент это невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси, которые сегодня будут голосовать на референдуме об изменении Конституции в их стране. Он заявил, что Украина не будет вести переговоры с РФ на территории, с которой в сторону украинских городов летят ракеты.

Зеленский сказал, что прошедшая ночь была очень жестокой. Так, по всей Украине были обстрелы, во многих городах пострадали дома мирных жителей.

Президент Украины сказал, что многие украинские города борются за свое выживание. Он сказал, что Беларусь сейчас находится не на одной стороне с Украиной, а потому никаких переговоров с агрессором на ее территории быть не может.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Украина созывает специальную сессию ООН.

Кроме того, наш сайт писал, что Anonymous глушили рации войск РФ гимном Украины.

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