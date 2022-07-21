Лукашенко заявил, что ему, а не путину принадлежит идея «славянского государства»

Постсоветских лидеров не оставляет идея объединения славянских стран в единое государство. Однако оказалось, что возникли споры насчет «авторства» этой идеи.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что именно он, а не путин*, является автором и идеологом создания «славянского государства».

Самопровозглашенный глава Беларуси заявил в интервью France-Presse, что давно вынашивал идею славянского государства.

Он прокомментировал: «Они проталкивали идею «русского мира». Это я всегда с 90-х годов говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и поляков, словаков, болгар и других».

При этом Лукашенко понимает, что государства разные, но его это не останавливает: «Мы не должны терять эту связь. Да, каждый живет в своем государстве. Но мы славяне».

В интервью он несколько раз подчеркнул, что эта идея первому пришла в голову именно ему, а не президенту рф путину.

Он отметил: «Я об этом говорил. Поэтому путин ни о каком панславянском государстве не говорил и не мечтал. Это вы уже придумали».

Также Лукашенко не сказал прямо, кто должен был бы управлять этой «супердержавой», но его общеизвестное мнение, что «без диктатуры граждане ходили бы голытьбой», подразумевает жесткую тиранию.

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