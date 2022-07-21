Очередной бред Лукашенко: Украина должна пообещать, что не будет угрожать россии

Окончание войны зависит от Украины, которая должна сесть за стол переговоров и пообещать, что не будет угрожать россии*. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Это все (окончание войны) зависит от Украины. Сейчас особенность момента в том, что эта война может быть закончена на более приемлемых для Украины условиях. Но никто не позволит Украине закончить войну», — сказал он.

По словам Лукашенко, Украина должна сесть за стол переговоров, согласиться с тем, что она не будет угрожать России и не будет иметь соответствующего оружия. Он призвал НАТО и США дать гарантии на этот счет. В ответ россия будет гарантировать безопасность Украины.

В то же время самопровозглашенный президент Беларуси отрицает, что российская федерация вернет Украине оккупированные территории.