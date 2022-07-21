Очередной бред Лукашенко: Украина должна пообещать, что не будет угрожать россии

Окончание войны зависит от Украины, которая должна сесть за стол переговоров и пообещать, что не будет угрожать россии*. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Это все (окончание войны) зависит от Украины. Сейчас особенность момента в том, что эта война может быть закончена на более приемлемых для Украины условиях. Но никто не позволит Украине закончить войну», — сказал он.
По словам Лукашенко, Украина должна сесть за стол переговоров, согласиться с тем, что она не будет угрожать России и не будет иметь соответствующего оружия. Он призвал НАТО и США дать гарантии на этот счет. В ответ россия будет гарантировать безопасность Украины.
В то же время самопровозглашенный президент Беларуси отрицает, что российская федерация вернет Украине оккупированные территории.
Ранее Курсор писал, что Bellingcat узнали, почему гиркин может свободно критиковать действия рф в войне против Украины. Журналисты считают, что игоря гиркина (стрелкова) поддерживают некоторые силовые группы в россии.
Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.
Стало известно, почему армия россии отошла от Киева. Президент россии владимир путин заявил, что это было сделано для того, чтобы были «созданы условия для переговоров» с властями Украины.
Наша редакция писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине. Сейчас многие задаются вопросом, когда же может закончится развязанная россией* война против Украины?
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!