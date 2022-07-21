Война в Украине должна быть прекращена, чтобы предотвратить ядерную войну — Лукашенко

Белорусский президент обвинил Запад в стремлении к конфликту с россией*.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что россия, Украина и Запад должны договориться о прекращении «украинского конфликта» чтобы избежать «пропасти ядерной войны», и настаивает на том, чтобы Киев согласился с требованиями Москвы.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Мы должны остановиться, прийти к соглашению, положить конец этому беспорядку, операции и войне в Украине», — сказал Лукашенко, главный союзник президента россии владимира путина.

«Давайте остановимся, а потом придумаем, как жить дальше. Нет необходимости идти дальше. Дальше лежит бездна ядерной войны. Нет необходимости туда идти», — сказал он.

Кроме этого, белорусский лидер обвинил Запад в стремлении к конфликту с россией и в провоцировании войны в Украине.

«Вы разожгли войну и продолжаете ее. Если бы россия не опередила вас, членов НАТО, вы бы организовали и нанесли ей удар», — заявил он.

Ранее Курсор писал, что Александр Лукашенко заявил, что Украина должна пообещать, что не будет угрожать россии. Самопровозглашенный президент Беларуси выдал очередные перлы, заявив, что российская федерация гарантирует безопасность Украины если будут приняты условия рф.

Ранее Курсор писал, что Bellingcat узнали, почему гиркин может свободно критиковать действия рф в войне против Украины. Журналисты считают, что игоря гиркина (стрелкова) поддерживают некоторые силовые группы в россии.

Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

Стало известно, почему армия россии отошла от Киева. Президент россии владимир путин заявил, что это было сделано для того, чтобы были «созданы условия для переговоров» с властями Украины.

Наша редакция писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине. Сейчас многие задаются вопросом, когда же может закончится развязанная россией* война против Украины?

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!