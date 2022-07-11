У Лукашенко снова пригрозили Польше ракетными ударами

У Лукашенко считают, что Вашингтон и Брюссель под предлогом сдерживания угрозы с Востока якобы отрабатывают механизм создания группировок войск для их применения против рф и Беларуси.

У Александра Лукашенко снова начали угрожать западному соседу. Так, в Генштабе Беларуси пригрозили Польше ракетными ударами в ответ на некие «провокации» коллективного Запада.

Как рассказал Руслан Косыгин, заместитель начальника Генштаба ВС Беларуси, если начнется военный конфликт, то территория Польши и ее военная инфраструктура будут легитимными целями. Речь идет об элементах системы управления и центрах принятия решений.

Также он сказал, что страны Балтии и Польша якобы превращаются в полигон для американцев, которые хотят развязать войну в Европе.

Замдиректора Центра исследования армии Михаил Самусь заявил, что Беларусь действительно угрожает стране НАТО. Он уверен, что Варшава должна призвать членов НАТО для консультации об возникновении новой угрозы ее национальной безопасности.

Примечательно, что даже путин* ранее говорил, что не Польша, ни Финляндия, ни Швеция не угрожают россии.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что родственники российских солдат возмущены действиями россии.

Кроме того, Курсор писал, что украинский генерал рассказал, как можно защититься от российских ракет.

Еще напомним, что украинские военные показали кадры жестоких боев за Северодонецк.