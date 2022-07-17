Медведев пригрозил НАТО превентивными действиями

В 2014 году россия оккупировала полуостров Крым, воспользовавшись тяжелой политической ситуацией в Украине. Она направила на полуостров войска, а затем провела якобы референдум о присоединении.

Заместитель главы совбеза россии дмитрий медведев* заявил, что рф готова на «превентивную оборону» в сторону стран НАТО. Он видит большую проблему в том, что Украина и страны Альянса не хотят признавать оккупированный в 2014 году полуостров Крым российским.

По словам медведева, у россии есть «право на превентивную самооборону».

«Если какое-либо другое государство, будь то Украина или страны НАТО, считает, что Крым не является российским, для нас это системная угроза…», — Сказал Медведев.

Напомним, что в 2014 году российская федерация вторглась на территорию украинского полуострова Крым. Она отправила туда отряды военных без распознавательных знаков. Первоначально путин даже отрицал присутствие в Крыму российских войск, однако затем признал, что именно они оккупировали полуостров.

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