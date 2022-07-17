Медведев пригрозил НАТО превентивными действиями

Заместитель главы совбеза россии дмитрий медведев* заявил, что рф готова на «превентивную оборону» в сторону стран НАТО. Он видит большую проблему в том, что Украина и страны Альянса не хотят признавать оккупированный в 2014 году полуостров Крым российским.
По словам медведева, у россии есть «право на превентивную самооборону».
«Если какое-либо другое государство, будь то Украина или страны НАТО, считает, что Крым не является российским, для нас это системная угроза…», — Сказал Медведев.
Напомним, что в 2014 году российская федерация вторглась на территорию украинского полуострова Крым. Она отправила туда отряды военных без распознавательных знаков. Первоначально путин даже отрицал присутствие в Крыму российских войск, однако затем признал, что именно они оккупировали полуостров.
Ранее редакция нашего сайта писала, что семья британца, умершего в плену у «ДНР», обвинила в случившемся россию.
Еще напомним, что военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине.
Также Курсор сообщал, что в рф стремительно растёт число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!