Семья британца, умершего в плену у «ДНР», обвинила в случившемся россию

МИД Великобритании вызвал посла россии в Лондоне Андрея Келина после того, как в так называемой «ДНР» заявили о смерти пленного британца Пола Ури. МИД выразил российскому дипломату «глубокую озабоченность» случившимся.

Семья британца, который умер, находясь в плену у пророссийских террористов «ДНР», Пола Ури обвинила в произошедшем правительство россии*. Также виноваты те, кто непосредственно удерживал Пола в заточении.

По словам членов семьи Пола, им известно, что в момент задержания у него был при себе инсулин. Напомним, что британец страдал диабетом первого типа. Боевики не могли не знать, что это за болезнь.

Также боевики отказывались пускать к пленникам представителей Красного Креста, которые хотели узнать, в каких условиях содержатся британцы. Условия, как предполагается, были ужасными, а потому боевики не хотели, чтобы об этом узнала международная общественность.

Сейчас семья хочет вернуть тело Пола в Британию, однако правозащитники считают, что шансов на это мало. Если это получится сделать, то будет проведена судебная медицинская экспертиза, которая поможет установить точную причину смерти Пола.

Ранее «Курсор» писал про видео взрывов в Николаеве: российские ракеты уничтожили крупнейший университет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!