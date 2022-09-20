Медведев рассказал, почему рф торопится с референдумами на оккупированных территориях

Спешка с проведением псевдореферендумов оккупантами, подгоняемыми возможным наступлением ВСУ, по словам медведева, поможет признать захваченные территории российскими, а после этого объявить всеобщую мобилизацию.

Заместитель председателя совбеза рф дмитрий медведев* настаивает на необходимости проведения так называемых референдумов на оккупированных частях Донбасса и присоединения их к россии.

По его словам, это позволит россиянам говорить о нападении на рф в случае продолжения боевых действий, а значит применить «все средства самозащиты».

Острая нехватка в армии личного состава, да и просто бедственное положение самой армии не может решить даже набор преступников из российских тюрем, осужденных за убийства, изнасилования, грабежи. А после референдумов, надеется медведев, такое решение развяжет рф руки по вопросу массовой мобилизации.

Также бывший политик и нынешний активист соцсетей рассчитывает, что внесение изменений в конституцию страны после референдумов закрепит завоевание украинских территорий «навсегда».

«Референдумы на Донбассе имеют огромное значение … и не только для нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав россии геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер», — написал медведев.

Ранее Курсор писал, что в днр/лнр торопятся с референдумом: ВСУ может не дать им такого шанса.

Также наш сайт сообщал о прогнозе военно-политического эксперта касаемо того, когда ВСУ начнут освобождать Крым.

Помимо этого, недавно жители украинского города Изюм рассказали шокирующие истории, свидетелями которых они были во время жизни в оккупации.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!