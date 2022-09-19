Трагедия в Изюме: жители рассказывают шокирующие истории

На стихийном кладбище были обнаружены могилы, в которых хоронили всех погибших за время российской оккупации. В первый день проведения эксгумации были раскопаны и отвезены на экспертизу тела 22 местных. В братской могиле украинских военных обнаружили 17 тел.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

За время российской оккупации в городе погибли около 1 000 мирных жителей.

«Я вижу, что она падает. Я подбежал, смотрю, кровь пошла и ртом и носом. Я носовой платок, будто пытался язык вытащить, сделать искусственное дыхание. Головку завернул. Я сидел, пока соседи не вышли и не сказали: не мучь бабушку», — рассказал сын одной из погибшей Григорий.

По словам жителей, в первые недели улицы города были просто усеяны телами погибших. Только в одном из домов после ракетного удара погибли 46 мирных жителей. Кто-то погиб сразу, а некоторые «еще горели или их задавило просто».

По словам жителей, сначала погибших хоронили во дворах, а потом их становилось все больше и закапывали уже на клумбах. Могилы были под каждым подъездом.

Летом россияне решили очистить городские улицы от могил. Погибших начали заново хоронить в лесу, но родственникам не разрешали присутствовать при перезахоронении, а просто выдавали номера могил.

«Наших похоронили, забрали родных. Нас не пустили, мы не видели ям, но они нам дали номерки. Под какими номерками мы пойдем и найдем своих детей. Кто детей, кто племянников, кто коллегу и сможем перехоронить. Не может быть, чтобы они нас обманули. На кладбище они не позволили поехать. Только номерок»,- рассказывают жители города.

Криминалисты эксгумируют тела, чтобы выяснить причины смерти и установить личность погибших.

«В первой могиле на шее веревка и руки тоже связаны. На некоторых телах мы находим последствия пыток. Нам очень повезло, что они были похоронены в глину. В глине тела разлагаются не так быстро, поэтому мы видим и зубы и какую-то форму», — сказал глава харьковской окружной прокуратуры Харьковской области Александр Ильинков.

Самым большим захоронением стала братская могила воинов ВСУ. 17 человек были безжалостно убиты, на руке одного из них осталась сине-желтая лента.

Сообщается, что на стихийном кладбище было обнаружено 450 могил. Иногда на крестах написаны фамилии, но большинство просто с номерами.

Страшные кадры: целые кладбища жертв обнаружили после деоккупации Харьковской области. Украинские военные показали жуткие фотографии из Изюма, где во время российской оккупации появились огромные кладбища замученных и убитых людей.

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