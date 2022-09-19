В днр/лнр торопятся с референдумом: ВСУ может не дать им такого шанса

По информации российских СМИ, в лнр считают, что «вхождение в состав *россии обезопасит «республику» и откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни». Там полагают, что «жители «республики» поддержат инициативу».

Любопытно, что ранее в днр и лнр утверждали, что «референдум» о «вступлении» в российскую федерацию будет проведен лишь после того, как армия рф полностью захватит Луганскую и Донецкую область. Однако, за почти 7 месяцев войны оккупантам этого не удалось. Не исключено, что так называемая «общественная палата» хочет добиться «референдума», ибо опасается военных успехов Украины и того, что ВСУ не позволят им реализовать преступные планы.

К слову, об успешном контрнаступлении украинской армии. По информации разведки Украины, военным рф запрещают покидать свои позиции в Донецкой области и напоминают им о приказе №222. Последний аналогичен приказу №227 от 28 июня 1942 года, согласно которому советским военнослужащим стреляли в спину, чтобы остановить отступление. Таким образом, армия рф расширяет деятельность «заградительных отрядов» на Донбассе из-за страха перед украинской армией.

Также «Курсор» сообщал о прогнозе военно-политического эксперта касаемо того, когда ВСУ начнут освобождать Крым. По его словам, это начнется уже в следующем году, а до того времени путин будет делать вид, словно все «идет по плану» и определенному сценарию.

Помимо этого, недавно жители украинского города Изюм рассказали шокирующие истории, свидетелями которых они были во время жизни в оккупации.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!