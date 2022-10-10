Медведев сделал новое заявление по Украине

По словам медведева, россия должна ответить Украине за «теракт» на Крымском мосту. Он считает, что ответом на это может быть уничтожение неких «террористов».
Об этом сообщает РБК-Украина
«Ответом россии на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане россии», — заявил политик.
Кроме этого, медведев, как и ожидалось, заявил, что за взрывом на керченском мосту стоит Киев.
«Заказчик и исполнитель преступления — государство Украина. … Это террористический акт и диверсия. .. Сомнений нет, да и не было. Все доклады и выводы сделаны», — сказал медведев.
Ранее Курсор писал, что путин впервые прокомментировал взрыв на Крымском мосту. Президент рф считает, что взрыв на Крымском мосту – «теракт» направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры россии.
Как сообщалось, мост, соединяющий временно оккупированный рф Крым с материковой частью кубани, поврежден в результате пожара. Возгорание зафиксировали около 6 часов утра в субботу, 8 октября. В товарняке тамань-керчь на Крымском мосту якобы загорелся бензобак.
Вскоре стало известно, что пожар обвалил автомобильную ветку и сделал непригодным для движения. После начала возгорания начала рушится часть автомобильной дороги, которая расположена на мосту ниже.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!