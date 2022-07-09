Медведев заявил, что с рф наконец начали считаться

После того как россия* начала полномасштабную войну против Украины, с ней якобы стали «по-настоящему» считаться.
Об этом заявили бывший президент рф дмитрий медведев, сравнив современную россию с СССР.
Медведев, судя по всему, положительно относится к санкциям, которые были введены против россии за начало полномасштабной войны.
«С россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чём-то и серьёзнее, судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе», — написал медведев.
Кроме того, в своем сообщении медведев заявил, что им россии надо было «ударить первой», чтобы отстоять нечто свое.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!