МИД Израиля открыло дипломатическое представительство во Львове

Из-за угрозы российского вторжения в Украину, министерство иностранных дел Израиля открыло дипломатическое представительство во Львове, в случае эвакуации посольства из Киева.

Правительство Израиля организовало эвакуацию своих граждан с территории Украины, однако из 10 тысяч жителей, этой возможностью воспользовались только 3100 человек.

Об этом сообщает телеграм-канал Еврейский вопрос.

Ранее «Курсор» писал о том, что 160 общин по всей Украине провели особый день молитвы и изучения Торы. В специальном письме раввинов и лидеров еврейских общин Украины говорится, что сегодняшний день, объявленный президентом Украины Владимиром Зеленским Днем национального единства, является подготовкой украинского народа к возможному вторжению России.

Также читайте о том, что Израиль запретил продажу Железного купола Украине. Израиль делает все возможное, чтобы поддерживать публичную нейтральную позицию в конфликте между Россией и Украиной, поскольку он поддерживает хорошие отношения с обеими странами.

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