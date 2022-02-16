В Украине резко выросла заболеваемость COVID-19

На территории Украины впервые за последний месяц наблюдалась стабилизация ситуации с COVID-19, однако сегодняшний рост числа новых случаев омрачил ситуацию.

В Украине за прошедшие сутки коронавирусом заразились более 30 тысяч человек, а 310 человек умерли. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в среду 16 февраля.

«За сутки 15 февраля в Украине было зарегистрировано 31 513 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19», — говорится в отчете.

Также за минувший день госпитализировано 3 640 украинцев. Умерло — 310 человек, а выздоровели — 27 684человека.

За всю пандемию в Украине заболело 4 603 930 человек. Вылечились от коронавируса — 3839 314; умерли — 103 565; ПЦР-тесты проведены у 19 176 424 человек.

Курсор ранее писал, что медики рассказали, как понять, что ребенок заболел коронавирусом. Доктор медицинских наук, профессор Альфия Аминова рассказала о первых признаках коронавируса у детей. По ее словам, признаки инфекции у детей неспецифичны и разнообразны, а потому родителям сложно сразу заподозрить вирус COVID-19.

Кроме того, ученые назвали категории людей, которые могут умереть от COVID-19 после прививки. Сердечно-сосудистые заболевания, старческое слабоумие и рак максимально увеличивали риск летального исхода. Среди вакцинированных срeдний возраст умерших составил 85 лeт.

Кроме того, ученые назвали орган, который коронавирус разрушает даже через год после выздоровления. Новое исследование показало, что люди, переболевшие COVID-19, подвергаются повышенному риску развития сердечно-сосудистых осложнений. Опасный период – от первого месяца до года после заражения.

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