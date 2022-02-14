МИД Израиля срочно эвакуировал из Украины семьи сотрудников дипломатической миссии

Из-за нарастающей угрозы нападения со стороны России, МИД Израиля в срочном порядке эвакуировал семьи сотрудников дипломатической миссии в Украине.

МИД Израиля в срочном порядке эвакуировал из Киева семьи сотрудников дипломатической миссии в Украине. Также в Израиль эвакуируют семьи посланников Сохнута и Натива. В общей сложности, в Израиль доставлены 120 человек.

Об этом сообщает Еврейский вопрос.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что киевский раввин рассказал, как синагога столицы Украины готовится в возможной полномасштабной войне с РФ. При этом он сказал, что не собирается покидать Украину. Он сказал, что моральных дух членов сообщества сильно упал.

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