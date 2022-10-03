Мид россии сравнило США с Гитлером

Министр иностранных дел россии сергей лавров во время пленарного заседания госдумы заявил, что США подчинили себе коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент войны против рф. Это тактику он сравнил с нацистским режимом Германии.

По мнению лаврова, аналогичные методы применял применял Гитлер в отношении Советского Союза.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Как и тогда, нынешним планам Запада не суждено сбыться. Об этом предельно ясно сказал президент в *кремле», – сказал министр.

Также лавров считает, что российская федерация, в отличие от Соединенных Штатов Америки, реагирует на реальные угрозы, а не на выдуманные.

«Потом были Югославия, которую США и НАТО пытались «вбомбить» в демократию, разрушенный Ирак, где так и не нашли оружие массового уничтожения, погруженная в хаос Ливия. Теперь наступил момент истины. Мы реагируем не на выдуманные угрозы в далеких странах, мы защищаем свои границы, свою Родину, весь наш народ от реального геноцида, устроенного потомками и последователями нацистских приспешников, которые пошли на службу заокеанским хозяевам», – добавил он.

Ранее мы рассказывали, что украинская разведка сделала неожиданное заявление о том, каким будет финал владимира путина. По мнению представителя пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, диктатор неизбежно потерпит крах.

Он утверждает, что некоторые представители кремля находятся в поиске возможностей для того, чтобы защитить свое состояние и отмежеваться от путина. Для самого президента определены три финала, о чем читайте в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал, что в россии объявили в розыск экс-журналистку Марину Овсянникову, исчезнувшую вместе со своим ребенком.

Помимо этого, в хабаровском крае рф по ошибке мобилизовали вдвое больше людей.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!