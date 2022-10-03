В хабаровском крае рф по ошибке мобилизовали вдвое больше людей

Половина жителей хабаровского края российской федерации, призванных в рамках частичной мобилизации, не соответствовала критериям отбора.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Михаил Дегтярев.
«За 10 дней у нас повестки получили и прибыли в военкоматы несколько тысяч наших земляков. Из них порядка половины мы вернули домой как не соответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту», – сказал Дегтярев.
В то же время председатель общественной палаты Якутии Николай Бугаев рассказал, что в регионе ошибочно мобилизовали 300 жителей региона, которых тоже вернули домой.
По словам Бугаева, сейчас в мобилизационных пунктах Якутии организован медицинский осмотр, чего не было в первые дни частичной мобилизации.
Как сообщал Курсор, трое мобилизованных жителей российской федерации* погибли в Еланском гарнизоне учебного центра министерства обороны рф в поселке Порошино Свердловской области.
Так, один мобилизованный умер от сердечного приступа, второй совершил самоубийство, а смерть третьего была связана с алкоголем.
Также Курсор информировал о том, что на захваченных территориях Украины россияне продолжают принудительную мобилизацию в армию рф. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Так, военные рф совершают подворовые обходы, составляют списки мужчин призывного возраста. Нередко мужчин отлавливают прямо на улицах и увозят на «подготовку».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!