В россии объявили в розыск экс-журналистку Марину Овсянникову, исчезнувшую вместе со своим ребенком

В базе мвд рф появилась карточка экс-работницы «Первого канала» Марины Овсянниковой, которая находится в федеральном розыске после того, как сбежала из-под домашнего ареста вместе со своей 11-летней дочерью.

На прошлой неделе ее бывший супруг сотрудник RT Игорь Овсянников сказал, что находящаяся под домашним арестом сбежала с их общим ребенком. Однако, эту информацию ранее официально не подтверждали.

Об этом сообщает BBC.

Известно, что в августе экс-сотрудницу пропагандистского «Первого канала» отправили под домашний арест, что сделано в рамках расследования дела о «фейках» про российских военных. Она должна была находиться под домашним арестом до 9 октября.

Уголовное дело возбудили из-за антивоенного пикета, проведенного Овсянниковой 15 июля на Софийской набережной возле кремля. Женщина вышла с плакатом, на котором были изображены погибшие в Украине детей и надпись: «Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?».

Отметим, что она приобрела известность после того, как в марте этого года провела антивоенную акцию в прямом эфире новостей на «Первом канале». Марина решила выйти за спиной ведущей Екатерины Андреевой, держа в руках плакат «NO WAR (нет войне). Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут. Russians against war (россияне против войны)».

Ранее мы рассказывали, что за аннексию оккупированных территорий Украины проголосовало больше российских депутатов, чем было в зале. Голосование было единогласным, никто среди политиков не стал воздерживаться, а расхождение в цифрах объяснили тем, что произошел технический сбой.

Также «Курсор» сообщал, что глава чечни рамзан кадыров заявил, что отправит своих сыновей, которым 14, 15 и 16 лет, воевать против Украины. По его словам, несовершеннолетние якобы посетят «самые сложные участки соприкосновения».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!