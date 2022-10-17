МИД Украины заявило о соучастии Ирана в преступлениях россии

«Иран и его руководство будут нести самую суровую ответственность»

В МИД Украины опубликовали официальное заявление касаемо соучастия Ирана в преступлениях *рф против украинского народа.

Об этом сказано на сайте Министерства иностранных дел Украины.

17 октября, в понедельник, в ведомстве заявили о продолжении террористических актов против гражданского населения и критической инфраструктуры Украины, совершаемых россией с помощью боевых беспилотников иранского производства. За последнюю неделю иранские дроны-камикадзе нанесли более сотни ударов по жилым домам, электростанциям, очистным сооружениям, мостам и детским площадкам в ряде украинских городов.

Известно о десятках погибших и пострадавших, среди которых есть дети. Нанесен урон трети энергетической инфраструктуры Украины и повреждения получили здания двух дипломатических учреждений в Киеве, столице страны.

В МИД утверждают, что из-за предоставления россии оружия, чтобы вести захватническую войну и убивать украинских граждан, Иран становится соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов россии против Украины.

«Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия россии. В противном случае Иран и его руководство будут нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям россии против Украины», – сказано в заявлении.

Помимо этого, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к министрам иностранных дел государств-членов ЕС и призвал наложить санкции на Иран, потому что он помогает рф осуществлять террор против украинского народа. Введение жестких санкций против Тегерана является особенно актуальным на фоне информации о том, что Иран намерен передать россии баллистические ракеты «земля-земля».

Ранее мы рассказывали, что вечером в понедельник, 17 октября, иранские дроны в очередной раз попытались атаковать Киевскую область. Видео, снятые украинцами, доступны здесь и здесь.

Также «Курсор» сообщал, что в МИД Израиля прокомментировали слова Нахмана Шая о передаче Украине оружия.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!