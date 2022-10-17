В МИД Израиля прокомментировали слова Нахмана Шая о передаче Украине оружия: СМИ

Журналисты пообщались с высокопоставленными чиновниками МИД Израиля касаемо заявления министра диаспоры Нахмана Шая о передаче Украине оружия для борьбы с российскими оккупантами.

Об этом сообщает «Голос Израиля».

По словам чиновников, слова Шая «не отражают позицию правительства».

Напомним, что в воскресенье, 16 октября, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай прокомментировал передачу Ираном баллистических ракет и дронов *рф. По его словам, Израиль больше не должен сомневаться касаемо того, на чьей стороне ему следует быть «в этом кровавом конфликте». Шай призвал обеспечить Украину такой же военной помощью, какую она получает от США и НАТО.

Похожим образом сотрудничество россии и Ирана в военной сфере прокомментировал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Он заявил, что рф теперь окончательно стала государством-террористом и фактической частью «оси зла», несущей опасность как Украине, так и другим цивилизованным странам, среди которых Израиль.

По его словам, больше нет нужды в каких-либо убеждениях, доводах и аргументах для того, чтобы правительство Израиля приняло «логическое решение» и начало более активно противодействовать «сложившемуся «российско-иранскому альянсу» путем предоставления Киеву релевантного вооружения».

Помимо утренней атаки по Киеву, совершенной россией с помощью иранских дронов, оккупанты вновь попытались атаковать столицу Украины сегодня вечером, 17 октября. Местные жители начали массово сообщать о работе ПВО, а также опубликовали видео с иранскими беспилотниками.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!