В Киевской области сбили иранский дрон и слышны взрывы

Украинцы массово сообщают в соцсетях об очередной атаке рф по Киевской области, для которой используют иранские дроны.

Жители многих городов в области услышали звук полёта беспилотника и работы ПВО. В частности, об этом сообщили в Борисполе, Броварах, Софиевской Борщаговке и ряде других мест.

Непосредственно в Броварах украинским защитникам удалось сбить дрон, что попало на фото и видео. Это подтвердил мэр города и добавил, что пока что нет информации о каких-либо разрушениях.

Ранее мы сообщали, что появился комментарий президента Украины Владимира Зеленского касаемо утренней атаки *рф по Киеву. Дня нее оккупанты тоже задействовали иранские беспилотники. По словам украинского лидера, есть погибшие среди мирного населения.

Также «Курсор» сообщал, что экс-президент рф дмитрий медведев разразился угрозами в адрес Израиля из-за потенциальной передаче Украине военной помощи. Он заявил, что это «очень опрометчивый шаг», который «разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами».

Помимо этого, что Украине удалось освободить из плена 108 женщин. В частности, известно о 37 эвакуированных из «Азовстали», 11 офицеров, 85 – рядовых и сержантов. Из них – 35 защитниц из ВСУ, 32 – ВМС, 12 – ТРо, 8 – НГУ, включая 2 из «Азова», 5 – ДССТ, 4 ГНСУ и 12 гражданских. Многие из них оказались в местах заключения еще до полномасштабного российского вторжения в Украину.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!