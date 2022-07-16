Министр обороны россии приказал активизировать боевые действия в Украине

Сергей шойгу дал приказ силам вторжения в Украину о наступлении на всех участках фронта. Приказ был дан после инспекции группировок войск «Юг» и «Центр».

Министр обороны россии* сергей шойгу приказал российским военным подразделениям, действующим во всех районах Украины, активизировать свои действия с целью предотвращения ударов по восточной Украине и другим территориям, контролируемым россией, говорится в заявлении министерства на его сайте в субботу.

В нем говорится, что шойгу «дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях с целью исключения возможности нанесения киевским режимом массированных ракетных и артиллерийских ударов по объектам гражданской инфраструктуры и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов».