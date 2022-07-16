Министр обороны россии приказал активизировать боевые действия в Украине

Министр обороны россии* сергей шойгу приказал российским военным подразделениям, действующим во всех районах Украины, активизировать свои действия с целью предотвращения ударов по восточной Украине и другим территориям, контролируемым россией, говорится в заявлении министерства на его сайте в субботу.
В нем говорится, что шойгу «дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях с целью исключения возможности нанесения киевским режимом массированных ракетных и артиллерийских ударов по объектам гражданской инфраструктуры и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов».
Ранее редакция нашего сайта писала, что британский пленный Пол Ури умер в плену у боевиков ДНР. Военнопленный Пол Ури, находившийся с апреля в плену на территории так называемой ДНР, умер. Причины его смерти требуют проведения дополнительного расследования со стороны международных организаций по правам человека.
Кроме того, Курсор сообщал, что военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине. По словам полковника запаса ВСУ, военного эксперта Олега Жданова, сегодня, 15 июля, возможны массированные ракетные обстрелы территории Украины. Россияне могут обстрелять украинские средства ПВО.
Еще напомним, что в рф стремительно растёт число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине. Российские военнослужащие, которых временно отпустили с войны домой, начали массово совершать суицид. Преимущественно сводят счеты с жизнью молодые солдаты.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!