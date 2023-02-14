Минобороны рф начало напрямую набирать заключенных в армию — CNN

Министерство обороны россии* начало напрямую набирать заключенных в ряды армии и бросать на войну против Украины. Ранее заключенных вербовали в чвк «вагнера».

Издание пообщалось с российскими заключенными и их родственниками, которые находились или находятся в Украине. Речь идет об заключенных из подразделения 08807. Они уверяют, что работают непосредственно на минобороны рф. Некоторые из них имели документы с направлением в воинскую часть в «лнр», которая подчиняется минобороны.

В октябре прошлого года подразделение 08807 перебросили под Соледар, где оккупанты понесли большие потери. При этом некоторые источники издания отмечают, что заключенных продолжают казнить за «провинности», как делали наемники «Вагнера».

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что в ряды российской армии набирают заключенных. Об этом рассказывают попавшие в плен россияне.

«Они подчеркивают, что они не «вагнеровцы», что они были официально приглашены министерством обороны», — сказал Юсов.

По его словам, изменение стратегии свидетельствует о раздорах среди российского командования. Вероятно, глава минобороны сергей шойгу и начальник генштаба рф валерий герасимов создают резерв заключенных через собственные частные компании.

Напомним, что военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор. Это произошло после удачного контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, и после освобождения Херсона.

Также, в Институте изучения войны пристыдили Запад и объяснили, почему для Украины важно не потерять Бахмут.

Отметим, в кремле рассказали, когда закончится война в Украине. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков сообщил, на каких условиях россия готова прекратить военные действия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!