Минобороны россии назвало причину взрывов на оружейных складах в Крыму

Министерство обороны россии* заявило, что пожар, вызвавший взрывы на складе боеприпасов в аннексированном москвой Крыму, был вызван актом «саботажа».

«Утром 16 августа в результате диверсии поврежден военный склад вблизи поселка Джанкой», — говорится в сообщении министерства, распространенном российскими информационными агентствами.

В ведомстве отметили, что никто из людей серьезно не пострадал. Также в оборонном ведомстве заявили, что в результате инцидента повреждения получили гражданские объекты, электростанция, железнодорожное полотно и линии электропередач, а также жилые дома.

Сегодня рано туром, 16 августа, под Джанкоем произошли взрывы. Сначала российские СМИ сообщали о пожаре на электрической подстанции.

Однако глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о пожаре на российской воинской части в поселке Азовское Джанкойского района.

Также было опубликовано видео, на котором видно, что склад боеприпасов был организован прямо под открытым небом рядом с железнодорожной колеей. Этот склад могли видеть все проезжающие.

Ранее Курсор писал о ЧП в Крыму: момент взрыва под Джанкоем попал на видео. Город Джанкой – это своеобразные ворота в Крым. Там очень большая железнодорожная станция, через которую перебрасывают и войска, и боеприпасы, и технику.

«Задело» поезда на Крымском мосту: появились новые подробности взрыва возле Джанкоя. По сообщениям СМИ, взрыв в Джанкое был настолько мощным, что это «задело» поезда на «Крымском мосту».

Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.