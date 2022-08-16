ЧП в Крыму: момент взрыва под Джанкоем попал на видео

По предварительным данным, произошел пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое и детонация на складе боеприпасов в поселке Майское. Эту информацию подтвердили российские пропагандисты и Крыминформ со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Местные жители утверждают, что взрывной волной в их домах выбило окна. Из населенных пунктов под Джанкоем началась эвакуация людей.
Также сообщается, что глава оккупационной администрации Крыма аксенов* выехал на место происшествия.
«Нахожусь в селе Азовском Джанкойского района, где сегодня утром, по данным Министерства обороны, произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, минобороны рф, росгвардии, экстренные службы», — заявил аксенов с места происшествия.
Также мы сообщали, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, постоянные обстрелы города Энергодар и территории вокруг Запорожской АЭС со стороны россии являются «провокацией и этакой игрой на «ядерных нервах» мирового общества в целом».
Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.
Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!