ЧП в Крыму: момент взрыва под Джанкоем попал на видео

Город Джанкой – это своеобразные ворота в Крым. Там очень большая железнодорожная станция, через которую перебрасывают и войска, и боеприпасы, и технику.

По предварительным данным, произошел пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое и детонация на складе боеприпасов в поселке Майское. Эту информацию подтвердили российские пропагандисты и Крыминформ со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

Момент вибуху у тимчасово окупованому Криму поблизу Джанкоя. Це зовсім не схоже на «тільки трансформатор горить», як пишуть зараз росіяни. Ймовірно, горить він в одному місці, а вибухнув склад із боєприпасами у іншому. pic.twitter.com/NdxXXtTnDh — Serhii Sternenko (@sternenko) August 16, 2022

Местные жители утверждают, что взрывной волной в их домах выбило окна. Из населенных пунктов под Джанкоем началась эвакуация людей.

І місцеві кажуть про склад pic.twitter.com/oRT3FLSqkl — Serhii Sternenko (@sternenko) August 16, 2022

Также сообщается, что глава оккупационной администрации Крыма аксенов* выехал на место происшествия.

«Нахожусь в селе Азовском Джанкойского района, где сегодня утром, по данным Министерства обороны, произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, минобороны рф, росгвардии, экстренные службы», — заявил аксенов с места происшествия.

Также мы сообщали, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, постоянные обстрелы города Энергодар и территории вокруг Запорожской АЭС со стороны россии являются «провокацией и этакой игрой на «ядерных нервах» мирового общества в целом».

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