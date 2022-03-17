Зеленский призвал Шольца снести стену между «свободной и несвободной» Европой

Ссылаясь на падение Берлинской стены, президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера Германии Олафа Шольца снести то, что он назвал стеной между «свободной и несвободной» Европой, и остановить войну в Украине.

Выступая перед Бундестагом по видеосвязи, Зеленский призвал Шольца восстановить свободу в Украине, обратившись к истории Германии со ссылкой на падение Берлинской стены в 1989 году.

Зеленский описал новую стену «посередине Европы между свободой и несвободой», которую, по его словам, помогла построить Германия, изолировав Украину своими деловыми связями с россией* и ее предыдущей поддержкой газопровода «Северный поток — 2».

«И эта стена становится больше с каждой бомбой, падающей на Украину, с каждым непринятым решением», — добавил он.

В прошлом месяце Германия приостановила строительство газопровода «Северный поток — 2» по Балтийскому морю, призванного удвоить поток российского газа напрямую в Германию.

Вспоминая призыв бывшего президента США Рональда Рейгана к последнему советскому лидеру Михаилу Горбачеву снести Берлинскую стену, Зеленский сказал немецким законодателям: «Вот что я вам говорю, дорогой канцлер Шольц: разрушьте эту стену».

«Отдайте Германии роль лидера, которую она заслужила, чтобы ваши потомки гордились вами. Поддержите свободу, поддержите Украину, остановите эту войну, помогите нам остановить эту войну», — добавил он.

Депутаты в Бундестаге приветствовали Зеленского аплодисментами, а вице-президент палаты Катрин Геринг-Экардт сказала ему: «Ваша страна выбрала демократию, и именно этого (президент россии) владимир путин опасается».

Она сказала, что путин пытался лишить Украину права на существование, добавив: «Но он уже потерпел неудачу с этим».

«Курсор» писал ранее, что россию ждет рост инфляции и безработицы: путин официально предупредил сограждан.

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