Минус 860 оккупантов за сутки: Генштаб Украины обновил потери рф в войне

Российская армия продолжает нести на фронте в Украине большие потери. По состоянию на утро субботы, 21 января, украинские защитники ликвидировали за сутки 860 оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Всего с начала полномасштабного вторжения (24 февраля) и по состоянию на сегодняшний день украинская армия «задвухсотила» 120 160 российских солдат, а также уничтожила 3 140 танков (+1 за сутки), 6256 боевых бронированных машин (+15 за сутки), 2135 артиллерийских систем (+6 за сутки).

Также с начала войны ВСУ лишили армию врага 443 единиц РСЗО (+1 за сутки), 220 средств ППО, 287 самолетов, 277 вертолетов, 1891 БПЛА (+5 за сутки), 749 крылатых ракет, 17 кораблей/катеров, а еще 4918 единиц (+15) автомобильной техники и автоцистерн и 193 (+3) единиц специальной техники.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.

Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.