Мирные переговоры с россией могут прекратиться — Зеленский

В Украине предупредили, что мирные переговоры с россией находятся на грани провала, так как россияне не придерживаются заключенным договорённостям.

В Украине предупредили, что мирные переговоры с россией* находятся на грани провала.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сколько бы россия не присылала участников переговоров, окончательное решение всё равно будет принимать путин. Именно потому реально эффективными будут только прямые переговоры двух глав государств.

Курсор писал ранее, что политолог рассказал, что будет с россией в будущем. По словам эксперта, у россии был шанс стать нормальным европейским государством после тяжелейшего периода реформ — она быстро росла, в стране проходили плохие, но конкурентные выборы. Однако путин все уничтожил.

Еще напомним, что в сети показали новое видео с горящей военной техникой российских оккупантов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!