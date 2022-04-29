В Украине показали фотографии убийц и насильников, зверствовавших в Буче

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович показал фотографии насильников и убийц, солдат армии россии*, которые зверствовали в Буче. Так, все они служат в 64 российской мотострелковой бригаде.
Снимки Арестович показал на своей странице в Facebook.
Он отметил, что лишь на лицах некоторых людей можно увидеть склонность к садизму. Однако большинство тех, кто на это способен, выглядят как обычные люди. По внешнему виду невозможно определить, готов ли человек на убийство, изнасилование или другое преступление.
«Внешне уродливые злодеи с золотыми зубами и наколками часто оказываются милейшими людьми. Милейшие люди в очках и с ямочками — садистами и маньяками. Переход к насилию происходит мгновенно «, — написал советник главы ОП.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что житель Украины рассказал, как похоронил дочь в огороде своего дома после артиллерийского обстрела.
Кроме того, Курсор писал, что бывший сотрудник посольства Израиля в Украине погиб в результате обстрела Киева.
Еще напомним, что в сети показали новое видео с горящей военной техникой российских оккупантов.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!