В Украине показали фотографии убийц и насильников, зверствовавших в Буче

Несколько недель российские военные стояли в пригородах Киева. За это время они убили сотни мирных людей, изнасиловали десятки женщин и даже детей.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович показал фотографии насильников и убийц, солдат армии россии*, которые зверствовали в Буче. Так, все они служат в 64 российской мотострелковой бригаде.

Снимки Арестович показал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что лишь на лицах некоторых людей можно увидеть склонность к садизму. Однако большинство тех, кто на это способен, выглядят как обычные люди. По внешнему виду невозможно определить, готов ли человек на убийство, изнасилование или другое преступление.

«Внешне уродливые злодеи с золотыми зубами и наколками часто оказываются милейшими людьми. Милейшие люди в очках и с ямочками — садистами и маньяками. Переход к насилию происходит мгновенно «, — написал советник главы ОП.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что житель Украины рассказал, как похоронил дочь в огороде своего дома после артиллерийского обстрела.

Кроме того, Курсор писал, что бывший сотрудник посольства Израиля в Украине погиб в результате обстрела Киева.

Еще напомним, что в сети показали новое видео с горящей военной техникой российских оккупантов.