Президент россии* владимир путин уничтожил шансы своей страны на благополучное будущее, так как рф стала токсичным государством. Кроме того, внутренняя ситуация в стране может закончиться внутренним расколом.
Об этом рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин украинскому порталу «Апостроф»
Он заявил, что у россии был шанс стать нормальной европейской страной после тяжелого периода внедрения реформ. Однако владимир путин решил повести страну в сторону тоталитаризма, который был в СССР. Это привело страну к катастрофе.
По словам Орешкина, россия стала токсичной не только в политическом измерении, но и в культурной сфере.
«Возможно, это приведет к внутреннему расколу», — продолжил Орешкин.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что житель Украины рассказал, как похоронил дочь в огороде своего дома после артиллерийского обстрела.
Кроме того, Курсор писал, что бывший сотрудник посольства Израиля в Украине погиб в результате обстрела Киева.
Еще напомним, что в сети показали новое видео с горящей военной техникой российских оккупантов.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!