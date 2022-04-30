Политолог рассказал, что будет с россией в будущем

По словам эксперта, у россии был шанс стать нормальным европейским государством после тяжелейшего периода реформ — она быстро росла, в стране проходили плохие, но конкурентные выборы. Однако путин все уничтожил.

Президент россии* владимир путин уничтожил шансы своей страны на благополучное будущее, так как рф стала токсичным государством. Кроме того, внутренняя ситуация в стране может закончиться внутренним расколом.

Об этом рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин украинскому порталу «Апостроф»

Он заявил, что у россии был шанс стать нормальной европейской страной после тяжелого периода внедрения реформ. Однако владимир путин решил повести страну в сторону тоталитаризма, который был в СССР. Это привело страну к катастрофе.

По словам Орешкина, россия стала токсичной не только в политическом измерении, но и в культурной сфере.

«Возможно, это приведет к внутреннему расколу», — продолжил Орешкин.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что житель Украины рассказал, как похоронил дочь в огороде своего дома после артиллерийского обстрела.

Кроме того, Курсор писал, что бывший сотрудник посольства Израиля в Украине погиб в результате обстрела Киева.

Еще напомним, что в сети показали новое видео с горящей военной техникой российских оккупантов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!