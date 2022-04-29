В сети показали новое видео с горящей военной техникой российских оккупантов

При помощи дрона удалось снять новый ролик, на котором можно увидеть несколько уничтоженных российских бронемашин. Оккупантов уничтожили с артиллерии.

Украинские военные продолжают уничтожать технику российских оккупантов. В Сети появляется все больше роликов, на которых можно увидеть последствия артиллерийских обстрелов для армии рф*. И вот обнародовали новый ролик, на котором можно увидеть горящую технику войск россии.

Видео показали на телеграм-канале Последний блокпост.

«110-я отдельная бригада территориальной обороны нанесла успешные артиллерийские удары по дислоцированной российской бронетехнике в Запорожской области», — сообщили администраторі канала.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что глава ООН осудил нападения россии на мирных жителей во время визита в Украину. Глава Организации Объединенных Наций заявил, что Украина стала «эпицентром невыносимой душевной боли и страдания» — это описание было подчеркнуто спустя короткое время после удара россии* по столице.

Кроме того, Курсор писал, что палата представителей США одобрила ленд-лиз Украине.

Еще напомним, что генпрокурор Украины заявила о восьми тысячах военных преступлений россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!