Миссия МАГАТЭ в Украине: озвучены новые подробности

Миссия МАГАТЭ не может продолжать движение на Запорожскую АЭС: россияне обстреливают маршрут.

Россияне ведут артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС. Передовая группа ООН не может продолжить движение по соображениям безопасности.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Украина продолжает прилагать усилия для обеспечения безопасного доступа международной миссии МАГАТЭ в ЗАЭС.

«Требуем от рф* прекратить провокации и предоставить беспрепятственный доступ МАГАТЭ к украинскому ядерному объекту», – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что российские оккупанты отказались оформлять спецпропуска для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. С таким заявление выступил коллаборант и называющий себя членом главного совета оккупированной Запорожской области Владимир Рогов.

Кроме этого, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Керби предложил остановить работу ядерных реакторов на Запорожской АЭС. Он также утверждает, что россия за счет размещения оружия и солдат фактически милитаризировала электростанцию, на которой даже сейчас работают украинцы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!