Медики снова увидели в поведении путина* и в том, как он выглядит, ряд недугов. Кроме рака и заболеваний психики, врачи указывают на ярко выраженное поражение головного мозга главы кремля, связанное с прогрессирующей гибелью его клеток – болезнь Гентингтона.
Об этом говорится в сюжете телеканала «FreeДом», где ссылаются на специалистов.
Болезнь Гентингтона, по словам врачей, сопровождается симптомами, которые мы могли видеть у путина. Это тремор рук, непроизвольные беспорядочные движения рук, ног (например, постукивание каблуком), нарушения мимики, покусывание губ.
Болезнь Гентингтона — это генетическое заболевание и оно аутоиммунно. «Прогноз при этом заболевании после появления первого симптома – 10-20 лет. При этом пациенты умирают не от самой болезни, а от связанных заболеваний», – сказал врач.
Сообщается, что пациентов, имеющих физические и психические болезни, выдают такие же странные движения и мимика.
Специалисты подчеркивают, что подергивания рук и ног говорят о том, что человек не просто приблизился к такому возрасту, а что у него достаточное количество болезней, которые вызывают дополнительные сокращения клеток головного мозга. «То есть много ячеек мозга у него уже умерло», — сказали специалисты.
Кроме того, редакция Курсора сообщала, что россияне хотят вернуть оккупированному Мариуполю советское название.
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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!