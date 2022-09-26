Мобилизация – это геноцид: в Дагестане протестующие возводят баррикады

В Махачкале митингующие против объявленной путиным мобилизации начали возводить баррикады и признали ее проведение геноцидом народов Дагестана.

На официальном сайте уполномоченного по правам человека в Дагестане появилось официальное заявление касаемо мобилизации людей для участия в войне в Украине.

«Мобилизация – это геноцид народов Дагестана. Дагестан мобилизовался еще весной. Мы сделали это вместе с Чечней и другими братьями, чтобы не подвести *россию. Наши мужчины составили значительную часть из потерь, заявленных министерством обороны…Мы пролили достаточно крови и с гордо поднятой головой имеем полное право сказать – нет. Нет мобилизации в Дагестане, нет уничтожению наших детей. Мы заслужили право на расширение суверенитета пролитой кровью и слезами наших женщин. Мы солидаризуемся с нашими братьями чеченцами и призываем другие регионы послужить своей стране, как это сделал Дагестан», – сказано на сайте.

Ранее мы рассказывали, что в Дагестане начался новый протест против мобилизации, которые уже разгоняет полиция.

Также «Курсор» сообщал, что в армию рф уже мобилизовали 60 тысяч крымчан, люди массово выезжают с полуострова.

Помимо этого стало известно, что россии задержали инвалида и отправили в военкомат в связи с мобилизацией.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!