Море насилия: в Дагестане начался новый протест против мобилизации

В Дагестане, являющемся субъектом российской федерации, выступающие против мобилизации вновь вышли на масштабные протесты, которые уже начали разгонять силовики.

На множественных видео заметно, что местная полиция пытается подавить митингующих и, среди всего прочего, применяет насильственные методы.



Отметим, что Дагестан является одним из тех регионов, где местное население активно выражает свою волю и протест против объявленной владимиром путиным мобилизации. В одном из местных сообществ еще в воскресенье, 25 сентября, призвали к организации «майдана».

«Мы собираемся не для того, чтобы через несколько часов разойтись – мы собираемся, чтобы сделать вместе майдан. Разбить палатки и собрать на этот майдан весь Дагестан – до тех пор, пока полностью не отменят мобилизацию для Кавказа. Пока этот собачий хвост путин лично не объявит по телевизору! Лично! Ни шагу назад! Выходим всем городом! Мы слишком долго молчали и именно поэтому сами довели дело до утилизации властью наших детей. Пришла пора все поставить на свои места с помощью Аллаха!», – сказано в сообщении.

Помимо этого, жители других регионов российской федерации активно демонстрируют свое непринятия объявленной мобилизации. Например, мы писали, что в российском городе Рязань мужчина поджег себя с криками о том, что он хочет принимать участие в войне в Украине.

Также сегодня, 26 сентября, в Усть-Илимске (Иркутская область) в военный комиссариат пришел 25-летний парень и расстрелял с оружие военкома. После выстрела он выкрикнул призывникам, чтобы те бежали от мобилизации.



Разумеется, не обошлось без поджогов военкомата. Так, сегодняшним утром в Урюпинске (Волгоградская область) неизвестный начал забрасывать здание бутылками с зажигательной смесью, после чего его задержали.



Ранее мы рассказывали, что *россия стягивает военную технику к границе с Грузией.

Также «Курсор» сообщал, что в армию рф уже мобилизовали 60 тысяч крымчан, люди массово выезжают с полуострова.

Помимо этого стало известно, что россии задержали инвалида и отправили в военкомат в связи с мобилизацией.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!