Россия стягивает военную технику к границе с Грузией

Фсб рф начала стягивать БТР к пограничному пункту «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией, чтобы обеспечить порядок на границе.

Сотрудник Пограничного управления *фсб по Республике Северная Осетия–Алания заявил, что это является резервом для непредвиденных случаев.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью. Никаких блокпостов выставляться не будет», – заявил он.





Помимо этого, появилась информация, что Грузия увеличила число таможенников в приграничных КПП. С 26 сентября пропускные пункты будут работать в круглосуточном режиме. Также грузинская сторона поддерживает с таможнями Турции, Азербайджана и Армении, потому что многие бегут именно в эти страны через Грузию.

Ранее стало известно, что депутат грузинского парламента Нона Мамулашвили может закрыть границы для мужчин из россии. По ее словам, правительство может пойти на эти меры уже в понедельник, 26 сентября.

По состоянию на вчерашний день, на границе с Грузией сформировалась 15-километровая очередь из машин, которые пытаются въехать на грузинские территории из рф. Мамулашвили добавила, что возможное закрытие границ для мужчин в возрасте от 18 до 55 лет – неофициальная информация, а также заявила, что в Грузию уже удалось въехать примерно 400-500 тысячам россиянам.

«Так называемая российская армия бежит в те страны, где она уже сотворила ужасное, уже оккупировала, и хочет найти себе убежище, потому что, к сожалению, гражданам рф хватает мужества, как вы сказали, в вашем сюжете, чтобы протестовать и менять режим у себя. Лучше для них, конечно, бежать, и бежать в страны, где они будут себя чувствовать комфортнее. Мы видим, что поток россиян в Грузию довольно большой, что для нас очень серьезная проблема», – рассказала она.

Также «Курсор» сообщал, *россия направляет мобилизованных мужчин на фронт без подготовки.

Помимо этого, песков ответил, планируют ли в рф вводить военное положение.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!