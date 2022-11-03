Мобилизованные рф зарезали животных, угнали авто и открыли огонь по своим в Украине

30 октября, в воскресенье, четверо мобилизованных устроили хаос в городе Васильевка (Запорожская область, Украина).

Об этом сообщает Baza.

Пьяные оккупанты сперва зарезали 13 коров на ферме, где размещались военные рф, а затем выгнали её же хозяина из дома. Потом мобилизованные напали на военных, которые несли службу возле фермы, и начали их избивать.

Далее они угнали у местных рабочих авто и со временем другие военные попытались их остановить, после чего мобилизованные открыли огонь и ранили российского сержанта. По словам очевидцев, четверо мужчин были пьяны почти до обморочного состояния.

В итоге всех их задержали – дебоширами оказались Хетаг Бердиев, Руслан Хостикоев и двое братьев Авлоховых. По всей видимости, в скором времени им предъявят обвинения.

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Помимо этого, британский специалист рассказал о борьбе двух личностей в голове путина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!